Autunno di lavori sui viadotti della sp 79 tra Lumezzane, Agnosine e Bione

Sarà un autunno di cure intensive per i ponti della Sp 79 nella tratta che collega i comuni di Lumezzane, Agnosine e Bione. Entro la fine dell’anno a finire sotto i ferri saranno il viadotto di Agnosine, quello del Passo del Cavallo e i due sovrappassi di Bione per un importo complessivo di oltre 3 milioni stanziati dalla Provincia di Brescia.

Sui viadotti di Bione i lavori sono iniziati già a fine agosto «e stanno proseguendo, come ho potuto appurare nel corso di un sopralluogo eseguito da me personalmente nei giorni scorsi» spiega il consigliere provinciale delegato, Giacomo Zobbio. Un intervento da 900 mila euro, quello in territorio bionese, «che garantirà l’aumento di vita utile dei due impalcati - annuncia il consigliere provinciale valtrumplino - e consentirà di sostituire le barriere, così da incrementare la sicurezza per il transito dei veicoli su questo tratto».

L'intervento su uno dei ponti di Bione - © www.giornaledibrescia.it

A stretto giro

Poi sarà la volta di Agnosine e del Passo del Cavallo, a Lumezzane: «Entro la fine di settembre verranno definite anche le modalità di intervento per iniziare i lavori anche su questi ponti - prosegue Zobbio -, in maniera tale da valutare l’impatto sul traffico ed evitare il più possibile i disagi alla circolazione». Anche in questi casi si tratta di cifre importanti: circa 800mila euro per Agnosine e oltre 1,5 milioni per il ponte del Passo del Cavallo, dove i lavori dureranno attorno ai dieci mesi.

Cantieri

L’intervento prevede la riabilitazione strutturale del manufatto, l’impermeabilizzazione delle strutture, la sostituzione dei giunti di dilatazione, il rifacimento della pavimentazione e la posa di nuovi guardrail. Al termine dei lavori il ponte sarà messo a norma e riqualificato per risultare più sicuro sia in termini di portata sia per il flusso dei veicoli. «Questi lavori sono indispensabili nell’interesse dei miei concittadini lumezzanesi ma anche per tutti coloro che transitano sulla strada provinciale che collega la Valtrompia alla Valsabbia - conclude il consigliere -. Lo stato del manufatto non è tale da destare preoccupazione imminente, ma è chiaro che questi lavori hanno una priorità massima, quindi vanno assolutamente eseguiti». Era da un decennio che si parlava di intervenire sul ponte del Passo del Cavallo. Ora i lavori stanno per entrare nel vivo e, com’è naturale dato che si svolgeranno nel corso dell’autunno-inverno, qualche disagio al traffico indubbiamente lo creeranno.