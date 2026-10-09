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Autotrasportatori al lavoro fino a 70 anni, sei d’accordo?

Da una parte la necessità delle imprese di trovare personale, dall'altra le preoccupazioni legate a una professione particolarmente impegnativa e usurante
Camion in un parcheggio
Camion in un parcheggio

Autotrasportatori al volante fino a 70 anni per far fronte alla crescente carenza di conducenti. È questa la proposta che sta facendo discutere il settore dei trasporti, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale, sulle condizioni di lavoro e sull'età pensionabile. «Per un settore particolare e delicato in crescita come quello dell'autotrasporto c'è l'opzionalità di poter decidere di lavorare più a lungo, ovviamente con gli esami e le visite abbassate» a due anni rispetto ai cinque per chi è sopra i 65 anni. Così ha detto il ministro dei trasporti Matteo Salvini

Da una parte c’è dunque la necessità delle imprese di trovare personale, dall'altra le preoccupazioni legate a una professione particolarmente impegnativa e usurante. Ma è giusto consentire ai camionisti di guidare fino a 70 anni? Di’ la tua.

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