A4, chiuso per 5 ore notturne il tratto Ospitaletto-Palazzolo

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, da mezzanotte alle 5 di venerdì 17 aprile sarà chiuso il tratto compreso tra Ospitaletto e Palazzolo, verso Milano. Le stazioni di Ospitaletto e di Rovato saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni. L'area di servizio Sebino nord sarà chiusa dalle 22 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 aprile.

Itinerari consigliati

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ospitaletto, percorrere via Vallosa verso Rovato/Capriano del Colle, immettersi sul Raccordo autostradale A21 in direzione di Quinzano d'Oglio/Rovato/A35 BreBeMi, uscire allo svincolo di Ospitaletto, percorrere la SP11 verso Rovato/Milano/A4, su via Primo Maggio, SPXI, SPXII verso Capriolo, SS469 in direzione Palazzolo/A4 e rientrare in A4 verso Milano alla stazione di Palazzolo; anticipare l'uscita alla stazione di Brescia ovest, percorrere la Tangenziale sud verso A35 BreBeMi, via Padana Superiore, SP11 in direzione Bergamo/Milano, via Primo Maggio, SPXI, SPXII verso Capriolo, SS469 in direzione Palazzolo/A4 e rientrare in A4 verso Milano alla stazione di Palazzolo; per la chiusura dell'entrata di Ospitaletto e di Rovato, verso Milano: Palazzolo; per la chiusura dell'entrata di Ospitaletto e di Rovato, verso Brescia: Brescia ovest.