AutosiloUno, conti in profondo rosso e parcheggio a rischio

L’AutosiloUno di via Vittorio Emanuele II nel prossimo futuro potrebbe chiudere nuovamente i battenti. La complessa situazione debitoria del condominio mette a rischio l’utilizzo del parcheggio da parte dei proprietari, degli affittuari e delle cittadinanza. Il bilancio condominiale a consuntivo del 2025, infatti, parla di un passivo da quasi 402mila euro e di un bilancio preventivo dell’anno in corso da 746mila euro. Nel complesso una situazione finanziaria insostenibile per un condominio la cui proprietà è suddivisa tra due banche, una quarantina di condomini (proprietari di uno o più posti auto o box) e il Comune di Brescia che, attraverso Brescia Infrastrutture, detiene 336 stalli.
A garanzia
«La società è da tempo a conoscenza delle criticità economico-finanziarie che interessano il condominio Autosilouno e, per quanto di propria competenza, si è attivata partecipando costantemente agli incontri del comitato tecnico che opera a supporto del nuovo Amministratore e che nell’ultimo biennio si è riunito con continuità affinché tali problematiche non compromettessero il regolare funzionamento della struttura» ha risposto in una nota Brescia Infrastrutture, chiarendo così anche come ha fatto l’Autosilo a rimanere aperto lo scorso anno nonostante il passivo accumulato.
«Il bilancio del 2025 era stato approvato con riserva dall’assemblea. Nonostante ciò – prosegue la nota – sia Brescia Infrastrutture Srl che Brescia Mobilità Spa hanno continuato comunque a versare le rate di propria competenza, mantenendo come priorità la sicurezza della struttura, la tutela del patrimonio pubblico e, soprattutto, la continuità del servizio per gli utenti».
La situazione ora rischia di non essere più sostenibile: «Nel corso del 2025 il parcheggio ha continuato a funzionare regolarmente. Il progressivo aggravarsi delle criticità condominiali ha tuttavia reso necessario, nel 2026, un intervento formale di Brescia Infrastrutture nei confronti dell’amministrazione e di tutti i condomini, finalizzato al superamento della situazione di stallo, al riequilibrio economico-finanziario e alla salvaguardia dei servizi essenziali – si legge sempre nella nota –. A seguito dell’assemblea condominiale del 5 agosto, sono stati approvati i bilanci 2025 e 2026 e questo consentirà al condominio di poter ripianare il debito. L’impegno della società è quindi rivolto a favorire il definitivo superamento delle criticità condominiali e a evitare che queste possano produrre ripercussioni sul regolare utilizzo da parte dei cittadini».
A saldo
Per il momento l’Autosilo resta aperto e a disposizione dei cittadini, Brescia Infrastrutture ha fatto il primo passo ed ora tocca ai condomini completare l’opera. Resta, tuttavia, sotto esame la gestione condominiale che ha portato al pesante passivo accumulato.
In particolare negli anni successivi all’intervento di ristrutturazione da oltre 2 milioni effettuato dal Comune, sempre tramite Brescia Infrastrutture, e concluso nel novembre del 2016, e i due ulteriori interventi dell’Amministrazione, per riqualificare completamente la terrazza e per automatizzare il parcheggio rendendolo così attivo 24 ore su 24, datati rispettivamente 2019 e 2023.