Automobilista segnala un aereo precipitato, ma è un falso allarme

Simone BracchiRoberto Manieri
È successo vicino alla Corda Molle, nel comune di Azzano Mella, a pochi metri da dove lo scorso luglio precipitò un ultraleggero, causando due morti
Elisoccorso in azione (foto d'archivio) - © www.giornaledibrescia.it
«Ho visto un aereo precipitare in un campo vicino alla Corda Molle». Sono più o meno queste le parole dell'automobilista che oggi pomeriggio, mentre stava percorrendo il raccordo autostradale, ha pronunciato al telefono dopo aver chiamato il 112. L’uomo si trovava nel territorio di Azzano Mella, non molto distante dalla zona in cui lo scorso luglio precipitò un ultraleggero causando due morti. Una segnalazione fatta in buona fede, ma che alla fine è risultata un falso allarme. 

Nella zona c’è il campo di volo di Pradelle: dalle prime ricostruzioni pare che un ultraleggero abbia sorvolato l’area a bassa quota, atterrando e ripartendo subito. L’automobilista vedendo solo scendere il velivolo ha presumibilmente pensato a uno schianto.

L’uomo forse aveva ancora in mente le immagini di quest'estate, ed evidentemente non sapeva nemmeno che in quella zona ci fosse una pista di atterraggio. Sta di fatto che per questa segnalazione si è attivata subito la macchina dei soccorsi – ambulanze, carabinieri e Vigili del fuoco –, facendo decollare anche l’elisoccorso da Bergamo. E, invece, si è trattato di un falso allarme. Semplicemente l’aereo sarebbe atterrato in quella zona, sollevando un po’ di polvere. 

aereo precipitatofalso allarmecorda molleVigili del fuocoAzzano Mella
