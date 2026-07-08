Autobus senza assicurazione multato e sequestrato a Bagnolo Mella

Lo ha scoperto la Polizia locale della cittadina durante i controlli mirati: il mezzo è di proprietà di una società privata che svolge servizio di trasporto pubblico, che ha già provveduto a regolare la posizione assicurativa

Alessandra Portesani 08 luglio 2026 1 ' di lettura

L'autobus non stava trasportando passeggeri - foto rappresentativa Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti autobus senza assicurazioneBagnolo Mella Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...