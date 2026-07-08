Autobus senza assicurazione multato e sequestrato a Bagnolo Mella

I controlli mirati della Polizia Locale di Bagnolo Mella nella mattinata di lunedì hanno portato al sequestro di un mezzo pesante. Gli agenti, coordinati dal comandante Nicola Caraffini, hanno fermato in via Gramsci un autobus appartenente a una società privata che svolge servizio di trasporto pubblico. Al momento del controllo il mezzo era fortunatamente privo di passeggeri.
Dagli accertamenti è emerso però che l’autobus circolava con la copertura assicurativa sospesa, circostanza che, secondo quanto ricostruito, non era stata comunicata al conducente. Gli operatori hanno quindi proceduto alla contestazione della violazione prevista dal Codice della strada, con una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 2.500 euro, oltre al sequestro del veicolo. La vicenda si è risolta il giorno successivo, quando la società proprietaria del mezzo ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e alla regolarizzazione della posizione assicurativa. Completati gli adempimenti previsti dalla normativa, l’autobus è stato dissequestrato e restituito alla disponibilità della ditta.