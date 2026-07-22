Auto sulla folla a Modena, Monica Esposito muore dopo due mesi

Le condizioni della donna erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza

22 luglio 2026 1 ' di lettura

L'auto sulla folla a Modena - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti auto sulla follaModena Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...