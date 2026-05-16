Modena: investe pedoni con l’auto, poi accoltella un passante

Un’auto a velocità sostenuta ha falciato diverse persone a piedi, in centro a Modena. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell’ordine e di soccorso.

In stato di fermo L’uomo che era al volante è in stato di fermo: si tratta di un cittadino italiano di origine straniera di circa trent’anni, che da anni viveva in provincia di Modena e risulta incensurato. Dopo aver investito con l’auto (finita contro la vetrina di un negozio) diversi pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. Secondo alcune fonti sul posto l’uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell’ordine.