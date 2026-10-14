In auto nascondevano un’ascia e una mazza: denunciati due giovani

È bastato un semplice controllo stradale a mettere nei guai due giovani, uno di Muscoline e l’altro di Roè Volciano, fermati a Villanuova sul Clisi nei giorni scorsi da una pattuglia della Polizia Locale della Valle Sabbia. Quello che sembrava un normale accertamento si è infatti trasformato in una scoperta ben più significativa, quando gli agenti hanno trovato all’interno dell’auto un piccolo arsenale composto da un’ascia, un coltello, una mazza metallica e una catena munita di lucchetto. Per entrambi è così scattata una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Ma le irregolarità non si sono fermate qui.
Guida senza patente
Proseguendo con le verifiche, gli agenti hanno riscontrato ulteriori anomalie, questa volta legate ai documenti dei due giovani. Il conducente è infatti risultato sprovvisto di patente di guida, circostanza che gli è costata un’ulteriore denuncia.
Non meno problematica la situazione del passeggero, trovato in possesso di una Carta d’Identità Elettronica manomessa. Il documento era infatti privo del chip elettronico, componente indispensabile per effettuare i controlli biometrici.