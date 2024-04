Auto investita dal treno al passaggio a livello a Cologne, morta una donna

Tragedia nella tarda serata nella campagna di Cologne: un’auto è stata travolta da un treno al passaggio a livello di via Peschiera, per la donna alla guida non c’è stato scampo. Erano da poco passate le 22.30 quando il convoglio, un regionale diretto a Brescia, ha travolto la vettura rimasta sui binari tra le sbarre abbassate del passaggio a livello.

Al volante, come detto, una donna di cinquant’anni, morta a causa delle ferite riportate dal violento impatto tra il locomotore e l’automobile, trascinata per almeno un centinaio di metri in direzione della stazione del paese. Sotto choc non solo il macchinista, ma anche i passeggeri che al momento dello scontro occupavano i vagoni, rimasti illesi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanze e automedica, i vigili del fuoco di Palazzolo, Chiari e Brescia, oltre ai carabinieri di Chiari e alla Polizia ferroviaria.

Al loro arrivo per la donna non c’era purtroppo più nulla da fare. Attorno a mezzanotte sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza dei binari e hanno preso il via gli accertamenti di carabinieri e Polizia ferroviaria che dovranno ora stabilire cosa sia accaduto lungo via Peschiera.

Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna fosse diretta verso Cologne. Le indagini dovranno ora capire come possa essere rimasta intrappolata tra le sbarre abbassate del passaggio a livello. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.