Auto investita dal treno a Cologne, la vittima è una 50enne

È L.A., 50enne di Cologne, la vittima della tragedia avvenuta ieri sera al passaggio livello di via Peschiera a Cologne, non molto distante dalla stazione ferroviaria del paese franciacortino.

La donna era al volante della sua auto, che, per cause ancora al vaglio della Polizia ferroviaria di Brescia, è rimasta ferma sui binari al passaggio del treno regionale diretto a Brescia. Il macchinista, anche a causa del buio, non ha potuto evitare l'impatto. Impatto che non ha lasciato scampo alla donna.

I vigili del fuoco, dopo aver estratto dalle lamiere il corpo della vittima, e gli operai della Rete ferroviaria italiana hanno lavorato tutta la notte. Fino alle 4, quando l’auto è stata rimossa dai binari dal centro soccorso stradale Consoli. I passeggeri del treno non hanno riportato ferite e attorno a mezzanotte sono stati fatti scendere dal convoglio un po' alla volta. Per qualcuno di loro è stato attivato anche un servizio taxi.

Nel frattempo continuano le indagini da parte degli inquirenti, che sono in attesa delle immagini delle telecamere per capire meglio la dinamica della tragedia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.