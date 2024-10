Auto esce di strada a Manerbio: soccorse mamma e figlia

Grave incidente a Manerbio dopo le 16: un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada senza coinvolgere altri mezzi. La donna alla guida, una 52enne, è rimasta gravemente ferita. Al momento, meno preoccupanti, sarebbero le condizioni della figlia quindicenne.

I soccorsi

In via Brescia sono sopraggiunte due ambulanze e l’elisoccorso e una squadra di Vigili del fuoco. Una pattuglia della Polizia locale si sta occupando dei rilievi. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Manerbio, la figlia è stata trasportata in elisoccorso al Civile di Brescia in codice giallo.