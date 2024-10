Auto esce di strada a Manerbio: morta la mamma

Non ce l'ha fatta la donna di 52 anni che questo pomeriggio è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Manerbio mentre era in auto con la figlia 15enne. Da subito ai soccorritori le condizioni sono sembrate disperate. Medici e infermieri l'hanno rianimata sulla strada e poi nel vicino ospedale di Manerbio, ma gli sforzi non hanno dato purtroppo risultati, il cuore della donna non ha mai ripreso a battere e poco prima delle 18 è stato constatato il decesso.

La ragazza, ferita in modo più lieve, è stata comunque trasferita al Civile per essere sottoposta a tutti gli accertamenti necessari dopo un impatto così devastante.