Auto contro moto in galleria a Lonato del Garda, muore motociclista

Grave incidente tra un'auto e una moto sulla Sp11 a Lonato del Garda. Il violento scontro frontale tra i due mezzi è avvenuto all'interno della galleria in località San Zeno: ad avere la peggio è stato il motocilista, trasportato in gravissime condizioni in ospedale, dove poi è morto. La vittima è un uomo di 55 anni residente nella Bergamasca.

Ipotesi colpo di sonno

Il fatto è avvenuto poco fa e stando alle primissime ricostruzioni, effettuate dagli agenti della Polizia Stradale, il conducente del veicolo, probabilmente per un colpo di sonno, avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo in pieno la moto che procedeva in direzione di Brescia. La galleria è ancora chiusa per i rilievi.