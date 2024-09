Con l’inizio della scuola il trasporto pubblico è andato in tilt

Disagi in modo particolare sul Garda e nelle valli: il caso finirà all’attenzione del Consiglio regionale

Alcuni disagi sulle corse di Arriva © www.giornaledibrescia.it

Con l’avvio dell’anno scolastico il trasporto pubblico locale finisce di nuovo sotto ai riflettori. Da diverse località della provincia giungono segnalazioni di autobus che non rispettano gli orari, mezzi strapieni o, in alcuni casi, «autobus fantasma» che saltano fermate lasciando a terra studenti e non solo. I casi Segnalazioni arrivano dal Garda e dalle valli, Valtrompia e Valsabbia in particolare, dove sarebbero saltate corse destinate ai lavoratori per «favorire» quelle dedicate agli studen