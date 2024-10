Autista picchiato, denunciato un uomo di 78 anni

Ha 78 anni e fino a ieri non aveva mai avuto a che fare con la legge. Totalmente incensurato. I carabinieri di Gussago lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e violenza privata.

L’episodio

I reati che, secondo i militari, ha commesso nel quarto d’ora da far west in cui ha inseguito il pullman che non aveva caricato, perché già troppo pieno, suo figlio di 46 anni, sbarrato la strada al mezzo con la sua auto e poi preso a pugni il conducente prima di sputargli addosso. L’episodio era accaduto lunedì mattina tra Gussago, Cellatica e Brescia e grazie alle testimonianze degli altri viaggiatori, alle immagini delle telecamere di sorveglianza della città e dei due paesi e il video che lo stesso autista è riuscito a girare con il telefono mentre l’anziano furente lo aggrediva, i carabinieri della stazione di Gussago hanno identificato la persona che si era scagliata contro il conducente. Non senza sorpresa i militari hanno scoperto che si tratta di una persona vicina agli 80 anni e che fino a quel momento non era mai stato coinvolto in questioni con la legge.

Quella mattina invece ha letteralmente perso la testa, aggredito l’autista e, con le sue manovre, messo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Ricostruzione

Alle 7.45 infatti aveva accompagnato suo figlio ad una delle fermate della linea 13 a Gussago. L’autista aveva fatto salire quanti più passeggeri possibile ma una volta raggiunta la massima capienza aveva dovuto chiudere le porte e lasciare diverse persone sul marciapiede. Come previsto dalle procedure aziendali aveva segnalato la situazione alla centrale operativa che ha accelerato le partenze delle corse successive.

Visto il figlio sul marciapiede però l’anziano è andato su tutte le furie e si è messo all’inseguimento del bus, che ha raggiunto alla Fantasina e gli ha tagliato la strada, impedendogli di proseguire. Sceso dall’auto si è scagliato contro l’autista e lo ha colpito con almeno due pugni al volto prima di sputargli e allontanarsi quando si è reso conto che gli altri passeggeri avevano chiamato il numero di emergenza. Ora sarà chiamato a rispondere del suo comportamento.