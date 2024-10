Bus troppo pieno, autista salta una fermata e viene aggredito

Nuova aggressione, a sputi e pugni, ai danni di un conducente del trasporto pubblico. Il fatto è avvenuto lunedì tra Gussago e Cellatica, su un bus della linea 13. La denuncia arriva dall'organizzazione sindacale Usb che ha raccontato un episodio accaduto nei giorni ai danni di un autista di Brescia Trasporti. Il suo mezzo era pieno e aveva saltato una delle fermate, non facendo saliere tutte le persone in attesa. Poco dopo è stato superato e bloccato da una auto che gli ha tagliato la strada. Dalla vettura è scesa una persona che lo ha accusato di non averlo fatto salire e per questo gli ha sputato e lo ha preso a pugni.

Il sindacato difende l'autista che è stato costretto a saltare la fermata: «Una cosa che ormai diventata normalità per chi non riesce a mettere in strada il numero di mezzi giusti per un servizio adeguato alla richiesta della Città». L'organizzazione poi aggiunte che «USB Lavoro Privato da tempo richiede a Brescia Trasporti un lavoro più sicuro con posto di guida protetto, corse adeguate e percorrenze corrette con recupero psicofisico al capolinea, il tutto già portato in passato all'attenzione della Prefettura».