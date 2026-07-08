Nel Bresciano ci sono 104 nuove attività storiche: l’elenco completo

Il territorio lombardo è costellato di botteghe, negozi e locali storici: luoghi di memoria che rappresentano punti di riferimento per le comunità da decenni. La Regione ha conferito il riconoscimento di «Attività storica e di tradizione» a 466 nuove realtà, di cui 104 in provincia di Brescia. Di seguito l’elenco completo.
L’assessore
Il totale, a livello regionale, ammonta ora a 4.943: «Con questo marchio – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – vogliamo esprimere la nostra gratitudine a quelle imprese che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono ai primati economici e sociali della nostra Regione. Negozi, pubblici esercizi e botteghe storiche rappresentano una forza straordinaria: garantiscono servizi, creano occupazione, rafforzano la sicurezza grazie alla loro presenza diffusa e rendono i nostri paesi e le nostre città più vivi, attrattivi e coesi».
«Parliamo di realtà – prosegue Guidesi – che hanno attraversato decenni di trasformazioni, dimostrando capacità di adattamento senza rinunciare alla propria identità. Hanno saputo innovare nel rispetto della tradizione e affrontare con successo anche la “sfida” del ricambio generazionale. Per questo la Regione continuerà a sostenerle con determinazione, mettendo in campo strumenti concreti per tutelare un patrimonio imprenditoriale, culturale e sociale di valore inestimabile».