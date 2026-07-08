Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Nel Bresciano ci sono 104 nuove attività storiche: l’elenco completo

A conferire il riconoscimento è la Regione. L’assessore Guidesi: «Continueremo a sostenerle con determinazione»
La Regione riconosce ogni anno nuove attività storiche
La Regione riconosce ogni anno nuove attività storiche

Il territorio lombardo è costellato di botteghe, negozi e locali storici: luoghi di memoria che rappresentano punti di riferimento per le comunità da decenni. La Regione ha conferito il riconoscimento di «Attività storica e di tradizione» a 466 nuove realtà, di cui 104 in provincia di Brescia. Di seguito l’elenco completo.

L’assessore

Il totale, a livello regionale, ammonta ora a 4.943: «Con questo marchio – spiega l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – vogliamo esprimere la nostra gratitudine a quelle imprese che, attraverso il loro impegno quotidiano, contribuiscono ai primati economici e sociali della nostra Regione. Negozi, pubblici esercizi e botteghe storiche rappresentano una forza straordinaria: garantiscono servizi, creano occupazione, rafforzano la sicurezza grazie alla loro presenza diffusa e rendono i nostri paesi e le nostre città più vivi, attrattivi e coesi».

«Parliamo di realtà – prosegue Guidesi – che hanno attraversato decenni di trasformazioni, dimostrando capacità di adattamento senza rinunciare alla propria identità. Hanno saputo innovare nel rispetto della tradizione e affrontare con successo anche la “sfida” del ricambio generazionale. Per questo la Regione continuerà a sostenerle con determinazione, mettendo in campo strumenti concreti per tutelare un patrimonio imprenditoriale, culturale e sociale di valore inestimabile».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
attività storicheRegione LombardiaGuido Guidesi
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...