Attirato in trappola con un appuntamento e rapinato: quattro arresti

Lo hanno attirato in trappola con un appuntamento. Prima lo hanno agganciato sui social e poi lo hanno convinto a raggiungerli. E alla fine lo hanno rapinato, costringendolo ad effettuare un bonifico istantaneo.

Nel palazzo Brutta avventura per un 40enne della Bassa che, una sera di fine aprile, dopo una serie di conversazioni online ha raggiunto un appartamento dove avrebbe dovuto incontrare la persona che pensava fosse dall’altra parte dello schermo. Appena entrato però ha percepito che qualcosa non andava e, come ha fatto mettere a verbale dai Carabinieri che hanno raccolto la sua denuncia, è stato affrontato da un secondo soggetto che, minacciandolo con un coltello da cucina prima gli ha chiesto di consegnargli tutti i soldi che aveva e poi imposto di effettuare un bonifico istantaneo di 500 euro, oltre ad intimargli di non sporgere denuncia.