Attirarono 20enne in un garage per rapinarlo: altri due arresti

La Polizia ha rintracciato altri componenti della banda che lo scorso dicembre aveva attirato la vittima in una trappola in zona Campo Marte in città
Una pattuglia della Polizia in città
Una pattuglia della Polizia in città
Il primo soggetto, un 21enne bresciano con diversi precedenti, era stato arrestato dopo poche ore, quando aveva già comprato un biglietto aereo per sparire da Brescia. Per altri due soggetti le indagini della Mobile hanno portato a chiudere il cerchio e nelle scorse ore è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ventenni.

L’operazione

«I due individui, in concorso con un coetaneo bresciano già sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria al momento dei fatti, sono ritenuti essere gli autori di una efferata rapina aggravata commessa a Brescia lo scorso 15 dicembre, in zona Campo Marte, ai danni di un giovane. Nello specifico gli indagati avrebbero attirato con una scusa la vittima all’interno di un garage ove, dopo averlo accerchiato e picchiato con violenti calci e pugni, lo avevano rapinato del giubbotto, delle scarpe, del monopattino e di altri effetti personali», scrive la Polizia .

