Attirano un 20enne in un garage e lo rapinano: arrestato un 21enne

È stato identificato uno dei componenti della banda responsabile di una violenta rapina ai danni di un 20enne avvenuta qualche giorno prima di Natale: si tratta di un 21enne bresciano, residente in città e con numerosi precedenti penali, arrestato nei giorni scorsi dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia. Nel corso delle indagini è stata anche recuperata parte della refurtiva, tra cui il monopattino sottratto alla vittima.

La rapina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe agito con alcuni complici – tuttora in fase di identificazione – attirando la vittima con una scusa all’interno di un garage. Qui il ragazzo sarebbe stato accerchiato, aggredito con calci e pugni e rapinato del giubbotto, delle scarpe, del monopattino e di altri effetti personali.

Le immediate attività investigative hanno consentito di rintracciare il 21enne nella propria abitazione, dove stava preparando un viaggio in Australia con partenza prevista nei giorni successivi. La perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: gli agenti hanno rinvenuto il monopattino, le scarpe e le chiavi sottratte alla vittima. Il ragazzo si trova ora in carcere.

Alla luce dei fatti e dei precedenti a carico dell’indagato, il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre emesso la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, prevista dal Codice delle leggi antimafia e finalizzata alla possibile applicazione della sorveglianza speciale.