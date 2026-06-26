Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati personali dei clienti

L’azienda esclude che siano coinvolte le informazioni relative ai pagamenti e sta inviando le mail alle persone interessate
Un convoglio di Trenitalia
Un convoglio di Trenitalia

Trenitalia sta informando alcuni clienti, tramite mail, di aver rilevato un «incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati» che ha comportato un «accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio». L’azienda fa sapere che, a seguito delle verifiche, ha potuto «identificare i clienti interessati» e inviare loro la comunicazione.

Trenitalia afferma comunque che «non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)» e aggiunge di avere «notificato l’accaduto all’Autorità garante per la protezione dei dati personali e allo Csirt Italia, in conformità alla normativa vigente, e presentato denuncia» alla Procura di Roma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Trenitaliaattacco hacker
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...