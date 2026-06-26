Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati personali dei clienti

L’azienda esclude che siano coinvolte le informazioni relative ai pagamenti e sta inviando le mail alle persone interessate

26 giugno 2026 1 ' di lettura

Un convoglio di Trenitalia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Trenitaliaattacco hacker Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...