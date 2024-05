Attacco hacker a Synlab, ripartite le attività in tutta la Lombardia

Dopo l’attacco hacker del 19 aprile, sono riprese le attività dei centri Synlab in Lombardia. Lo comunica la società con un comunicato stampa.

Per l’accesso alle analisi cliniche di laboratorio, da ieri sono tornati operativi tutti punti prelievo a Brescia e provincia. Le prestazioni sono disponibili a libero accesso, senza necessità di prenotazioni.

I polidiagnostici Synlab Golgi di Darfo Boario Terme e Synlab Santa Maria di Vobarno sono operativi, ad eccezione per quest’ultimo per gli esami radiologici. Per prenotare nuovi appuntamenti è attivo il numero di centralino 0364 534500 per il primo e 0365 596911 per il secondo.