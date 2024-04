Attacco hacker a Synlab, chiusi tutti gli ambulatori in Italia e servizi informatici ko

Il fornitore di servizi medici Synlab, presente con diversi ambulatori anche a Brescia, è finito nel mirino degli hacker. L’attacco informatico lanciato ieri ai propri sistemi informatici su tutto il territorio nazionale ha costretto la multinazionale tedesca a disattivare tutti i sistemi informatici aziendali in Italia.

«Purtroppo, a causa dell’attuale situazione, informiamo i nostri clienti e pazienti che restano sospese, fino a nuova comunicazione, tutte le attività presso i punti prelievo, i medical center e i laboratori in Italia, incluso il download e il ritiro dei referti - comunica l’azienda -. Synlab si scusa per i disagi che stanno derivando dalla situazione sopra descritta e informa che non è in grado attualmente di stabilire quando l’operatività potrà essere ripristinata».

L’azienda manterrà informata la propria utenza sugli sviluppi della situazione attraverso i propri social media.