Attacchi russi su Kiev con droni e missili, almeno 17 morti

È di almeno 17 morti e oltre 90 feriti il bilancio di un attacco russo con droni e missili balistici avvenuto nella notte su Kiev. Presi di mira i distretti di Shevchenkivskyi, Desnyanskyi, Shevchenkivskyi e Darnytsia.
Secondo quanto reso noto dal governatore militare di Kiev, Timur Tkachenko, e da sindaco, Vitaliy Klitschko, sono stati colpiti diversi palazzi ed edifici residenziali. Tra questi anche un pronto soccorso: cinque paramedici sono rimasti feriti nel distretto di Shevchenkivskyi e uno di loro è in condizioni gravissime.
Il primo cittadino ha chiesto alla popolazione di restare nei rifugi visto il massiccio attacco russo. Nel distretto di Darnytsia, a seguito della caduta di detriti vicino a un edificio residenziale, alcune persone sono rimaste intrappolate in uno degli appartamenti.