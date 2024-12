Ats e ospedali lombardi: le nuove nomine

Cambi al vertice all’Ats della Montagna, così come in altri pilastri della sanità lombarda come l’Istituto nazionale dei Tumori di Milano. L’ufficialità è arrivata a fine mattina, al termine dell’ultimo incontro dell’anno della Giunta regionale guidata dal governatore Attilio Fontana.

La direzione dell’Ats della Montagna (con sede a Sondrio e un territorio che comprende la nostra Valcamonica, ma anche la provincia di Sondrio e l’Alto Lario) è andata in capo a Ida Ramponi, che lascia la guida dell’Ats Val Padana e che sostituisce Monica Fumagalli.

Nulla è cambiato all’Asst Spedali Civili: a smentire le voci di un avvicendamento al vertice è stato proprio l’assessore regionale al Welfare durante un recente incontro pubblico in Loggia. Bertolaso ha infatti detto che Luigi Cajazzo è «il direttore del Civile di oggi e del futuro. Da servitore dello Stato, ha accettato con sacrificio di svolgere questo incarico portando avanti un’operazione per noi prioritaria».

Leggi anche Ospedale pediatrico e niente satellite: come sarà il nuovo Civile

L’operazione alla quale si riferiva è la maxi riqualificazione strutturale e organizzativa dell’ospedale.

Contestualmente, per quanto riguarda, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - con un decreto del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - sono stati indicati ai rispettivi CdA, per la direzione generale dell’Istituto dei Tumori di Milano il nominativo di Maria Teresa Montella (al posto di Carlo Nicora) mentre per la direzione del San Matteo di Pavia quello di Vincenzo Petronella (al posto di Stefano Manfredi).