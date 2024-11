Atletica, basket e calcio: conclusi i lavori alla Tovini di San Polo

Riqualificazione, rinnovamento e attenzione al benessere dei giovani. Questi i punti cardine dell’incontro di mercoledì mattina alla Scuola secondaria di primo grado Giuseppe Tovini di San Polo, durante il quale sono stati illustrati i lavori di rifacimento realizzati negli ultimi mesi.

Presenti per l’occasione anche l’assessore Valter Muchetti e l’ingegnere Carlo Lazzaroni, responsabile del Settore edilizia scolastica, che hanno esposto i dettagli delle opere compiute.

I lavori

I lavori si sono concentrati non solo sulla realizzazione di una nuova pista di atletica, lunga 80 metri e suddivisa in quattro corsie, ma anche sulla riqualificazione della precedente piastra polifunzionale, trasformata in un campo da basket ed in un campo da calcio a cinque, entrambi di ultima generazione.

«Questa è una struttura bellissima, che permette di fare tutto a livello di atletica. È un grande punto di partenza, soprattutto in una zona come San Polo, dove proprio l’atletica si sta rilanciando tantissimo», ha commentato l’ex velocista e attuale referente regionale sul rapporto tra le scuole e la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) Marinella Signori, anche lei presente all’incontro.

Infiltrazioni

È stato inoltre realizzato un rifacimento della copertura, che ha permesso di risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni d’acqua, con possibilità, in futuro, di poter montare pannelli solari.

Il costo totale dell’operazione è stato di circa 400mila euro. «Le scuole sono e restano una priorità, interveniamo ogni anno in investimento in conto capitale per più di due milioni per cercare di sistemare e migliorare l’accesso a questi edifici» ha detto Muchetti a margine della visita, che ha poi concluso dedicando un pensiero ai giovani. «Vogliamo invitare i ragazzi allo sport. Se uno si avvicina allo sport, si avvicina anche alle sue regole. Quindi al rispetto delle regole, del proprio corpo e degli altri. Tutti valori che migliorano la qualità del vivere della comunità».

La scuola Tovini si rinnova, quindi, per offrire ai propri studenti spazi moderni ed in grado di promuovere i valori dello sport e della collettività.