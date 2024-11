Assolti in Appello gli agenti accusati di aver picchiato disabile

I fatti sono accaduti a Salò durante un controllo stradale e il successivo inseguimento

2 ' di lettura

Il Palazzo di giustizia di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

La corte d’Appello di Brescia ha ribaltato, assolvendo gli imputati, la sentenza di prima grado con cui nel 2023 due agenti di polizia locale, all’epoca dei fatti in servizio a Salò, erano stati condannati a tre anni per aver picchiato un disabile durante un controllo stradale che era poi sfociato in un arresto per resistenza e lesioni. In primo grado, nel maggio del 2023, Marco Bergognini e Fabio Tarantini erano stati condannati a tre anni di reclusione e cinque di sospensione dai pubblici uffi