Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSalute e benessere

L’Associazione bambino emopatico ha un nuovo mezzo di trasporto

Luisa Pedretti
Il parco-veicoli si è arricchito grazie a una donazione di una cordata di sponsor cremonesi, nel ricordo di una bimba scomparsa che era in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Civile
La consegna del nuovo mezzo ad Abe - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
La consegna del nuovo mezzo ad Abe - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Un nuovo mezzo di trasporto arricchisce il parco veicoli di Abe, Associazione bambino emopatico: si tratta di un Fiat Doblò Maxi, che verrà destinato soprattutto ai piccoli traslochi delle famiglie dei bimbi ricoverati, e, in generale, allo spostamento dei materiali utilizzati dal sodalizio in eventi o altre iniziative benefiche.

L'Associazione bambino emopatico ha un nuovo mezzo a disposizione - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'Associazione bambino emopatico ha un nuovo mezzo a disposizione - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La donazione

A donare il veicolo una cordata di sponsor cremonesi, capitanati dall’associazione Marcati Odv e dal Gruppo Casapoint. Per Abe poter contare su un mezzo con le caratteristiche del nuovo veicolo è importante, perché il trasporto materiali sino ad ora imponeva il ricorso a mezzi a noleggio, o concessi da volontari e collaboratori.

Il furgoncino, usato ma in ottime condizioni, si aggiunge agli altri due mezzi già utilizzati da Abe e dedicati esclusivamente al trasporto dei piccoli pazienti, e dei loro famigliari, seguiti nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Day hospital e Trapianto di midollo osseo del Civile cittadino.

Un’attività, quest’ultima, che richiede ai volontari un rilevante impegno: i trasporti che Abe gestisce sono infatti mediamente una decina alla settimana e coprono le province di Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo. Solo in questo mese di gennaio, spiega l’associazione presieduta da Lorenzo Tonini, i trasporti effettuati dai volontari Abe sono già stati 32.

All’origine della donazione del Doblò Maxi il desiderio di ricordare una bimba cremonese di pochi anni, in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Civile, che purtroppo è mancata. La famiglia, ogni anno, dedica infatti alla sua memoria iniziative benefiche in favore di Abe, mostrando, ancora una volta, come da un grande dolore possa nascere nuovo amore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
AbeAssociazione bambino emopaticodonazioneSpedali Civili
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario