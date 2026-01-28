L’Associazione bambino emopatico ha un nuovo mezzo di trasporto

Un nuovo mezzo di trasporto arricchisce il parco veicoli di Abe, Associazione bambino emopatico: si tratta di un Fiat Doblò Maxi, che verrà destinato soprattutto ai piccoli traslochi delle famiglie dei bimbi ricoverati, e, in generale, allo spostamento dei materiali utilizzati dal sodalizio in eventi o altre iniziative benefiche.

L'Associazione bambino emopatico ha un nuovo mezzo a disposizione - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La donazione

A donare il veicolo una cordata di sponsor cremonesi, capitanati dall’associazione Marcati Odv e dal Gruppo Casapoint. Per Abe poter contare su un mezzo con le caratteristiche del nuovo veicolo è importante, perché il trasporto materiali sino ad ora imponeva il ricorso a mezzi a noleggio, o concessi da volontari e collaboratori.

Il furgoncino, usato ma in ottime condizioni, si aggiunge agli altri due mezzi già utilizzati da Abe e dedicati esclusivamente al trasporto dei piccoli pazienti, e dei loro famigliari, seguiti nei reparti di Oncoematologia pediatrica, Day hospital e Trapianto di midollo osseo del Civile cittadino.

Un’attività, quest’ultima, che richiede ai volontari un rilevante impegno: i trasporti che Abe gestisce sono infatti mediamente una decina alla settimana e coprono le province di Brescia, Mantova, Cremona e Bergamo. Solo in questo mese di gennaio, spiega l’associazione presieduta da Lorenzo Tonini, i trasporti effettuati dai volontari Abe sono già stati 32.

All’origine della donazione del Doblò Maxi il desiderio di ricordare una bimba cremonese di pochi anni, in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica del Civile, che purtroppo è mancata. La famiglia, ogni anno, dedica infatti alla sua memoria iniziative benefiche in favore di Abe, mostrando, ancora una volta, come da un grande dolore possa nascere nuovo amore.