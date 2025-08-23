Assalto al bancomat a Urago d’Oglio, ladri messi in fuga dai carabinieri

Secondo assalto al bancomat sventato in poco più di una settimana dai carabinieri nell’Ovest bresciano. Dopo aver interrotto l’azione di una banda la notte di Ferragosto a Orzivecchi, la scorsa notte i militari della Compagnia di Chiari, che hanno attivato specifici servizi di prevenzione, hanno fatto desistere un gruppo, forse lo stesso, che stava cercato di piazzare una carica di esplosivo sullo sportello bancomat del Credito Bergamasco di Urago d’Oglio.

I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere e i dati dei lettori targa per arrivare all’identificazione della banda. I ladri sono fuggiti prima dell’arrivo delle pattuglie, ma non sono riusciti a portare a termine il colpo.