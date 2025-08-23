Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Assalto al bancomat a Urago d’Oglio, ladri messi in fuga dai carabinieri

Paolo Bertoli
I militari stanno esaminando le immagini delle telecamere e i dati dei lettori targa per arrivare all’identificazione della banda
L'intervento dei carabinieri © www.giornaledibrescia.it
L'intervento dei carabinieri © www.giornaledibrescia.it
AA

Secondo assalto al bancomat sventato in poco più di una settimana dai carabinieri nell’Ovest bresciano. Dopo aver interrotto l’azione di una banda la notte di Ferragosto a Orzivecchi, la scorsa notte i militari della Compagnia di Chiari, che hanno attivato specifici servizi di prevenzione, hanno fatto desistere un gruppo, forse lo stesso, che stava cercato di piazzare una carica di esplosivo sullo sportello bancomat del Credito Bergamasco di Urago d’Oglio.

I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere e i dati dei lettori targa per arrivare all’identificazione della banda. I ladri sono fuggiti prima dell’arrivo delle pattuglie, ma non sono riusciti a portare a termine il colpo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
bancomatassalto al bancomatUrago d'Oglio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario