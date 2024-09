Asili nido, c’è posto solo per due bambini su dieci

L’accesso a una struttura pubblica o privata rimane ancora una corsa a ostacoli. E il Pnrr (ridotto) non basta

Neanche nel Bresciano si raggiunge il livello di posti negli asili nido indicato dall'Europa © www.giornaledibrescia.it

Due su dieci ce la fanno. È la lotteria dell’infanzia: tra città e provincia ci sono 26.634 bambini e bambine sotto i tre anni, ma il totale dei posti disponibili negli asili nido è di 6.251. Significa che poco più del 20 per cento dei piccoli ha la chance di essere accolto in una delle strutture pubbliche e private. E che, nel Bresciano, 20.383 restano fuori dalla porta. Insomma, all’Italia che non fa figli spetta anche il triste record delle scuole per la prima infanzia che mancano per quelli