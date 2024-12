Avevano 25 kg di cocaina nascosti in auto: due arrestati

La Polizia di Brescia ha arrestato due uomini di nazionalità serba trovati in possesso di 25 chilogrammi di cocaina, nascosti in un doppio fondo ricavato nell’abitacolo della loro auto. La droga, con un valore di mercato stimato intorno agli 800mila euro, è stata sequestrata la sera della Vigilia di Natale.

I due arrestati

I due uomini erano entrati in Italia passando da Ventimiglia e avevano attraversato Liguria, Piemonte e Lombardia prima di essere fermati nel territorio bresciano. Durante un primo controllo, gli agenti hanno riscontrato anomalie nell’identità di uno di loro, scoprendo successivamente che utilizzava documenti falsi. Gli accertamenti in Questura hanno inoltre rilevato un mandato di arresto europeo a suo carico, emesso dal Belgio per traffico internazionale di stupefacenti.

Una perquisizione approfondita del veicolo ha portato alla scoperta di un doppio fondo nascosto nella parte anteriore dell’auto, dove erano occultate 20 confezioni plastificate termosaldate contenenti cocaina.

Il 27 dicembre, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto dei due cittadini serbi, disponendo per entrambi la custodia cautelare in carcere.

L’operazione

L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile di Brescia e della Sezione Sisco, è stata attivata grazie alla direzione centrale per i Servizi antidroga e al coordinamento del Servizio Centrale Operativo. Decisivo il supporto delle Squadre Mobili di Genova e Alessandria e della Polizia Stradale di Brescia.