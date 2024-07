Soiano tra sorpresa e dubbi: «Se fosse stato colpevole sarebbe fuggito»

Alice Scalfi

Una piccola folla si è radunata davanti alla villa di Giacomo Bozzoli e ha seguito tutte le fasi dell’arresto

I carabinieri e il pm Alessio Bernardi nell'abitazione di Bozzoli a Soiano dove è stato arrestato il 39enne - © www.giornaledibrescia.it

Se è stato rintracciato lì, in casa sua, allora «tutto è possibile». A Soiano ieri pomeriggio regnava lo sgomento: una piccola folla si è radunata di fronte a casa di Giacomo Bozzoli. Davanti al cancello, un numero imprecisato di auto dei Carabinieri e della Questura. Numerosi agenti, in divisa e in borghese. Dall’altra parte della strada, decine di persone si sono avvicendate per dare un’occhiata. Lo stesso è accaduto sul retro dell’abitazione, più defilato e forse per questo scelto dai Carabin