Evade per la spesa, ma trova il carabiniere che lo ha appena controllato

L'uomo era evaso dai domiciliari per fare la spesa
Avrebbe dovuto essere ai domiciliari, e invece era al supermercato a fare la spesa. Mai avrebbe pensato di incontrare un carabiniere libero dal servizio, che lo ha riconosciuto e fatto arrestare. È successo ieri, martedì 21 luglio, alla Lidl del centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda.
È qui che l'uomo, 40 anni, stava facendo la spesa. Il militare lo ha riconosciuto subito anche perché lo aveva da poco controllato nella sua abitazione. Dopo l'arresto per evasione da parte dei colleghi della compagnia di Desenzano, il 40enne è tornato ai domiciliari. Oggi la direttissima.