Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGarda

Evade per la spesa, ma trova il carabiniere che lo ha appena controllato

Un 40enne ai domiciliari è stato arrestato al centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda da un militare fuori servizio che lo aveva controllato poco prima a casa
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'uomo era evaso dai domiciliari per fare la spesa
L'uomo era evaso dai domiciliari per fare la spesa

Avrebbe dovuto essere ai domiciliari, e invece era al supermercato a fare la spesa. Mai avrebbe pensato di incontrare un carabiniere libero dal servizio, che lo ha riconosciuto e fatto arrestare. È successo ieri, martedì 21 luglio, alla Lidl del centro commerciale Le Vele a Desenzano del Garda.

È qui che l'uomo, 40 anni, stava facendo la spesa. Il militare lo ha riconosciuto subito anche perché lo aveva da poco controllato nella sua abitazione. Dopo l'arresto per evasione da parte dei colleghi della compagnia di Desenzano, il 40enne è tornato ai domiciliari. Oggi la direttissima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
carabinieriarrestosupermercatoarresti domiciliariDesenzano del Garda
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...