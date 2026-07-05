Aggressione a Milano: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

È quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar

05 luglio 2026

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aggressionebarcoltelloMilano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...