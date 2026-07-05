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Aggressione a Milano: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»

È quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio»: è quanto ha detto Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di Milano.

Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, «con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase», ha aggredito la vittima «dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti» alla testa, al collo, al torace e all'addome.

Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell'arresto al gip per tentato omicidio.

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