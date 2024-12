Arrestato davanti alla stazione: in tasca aveva hashish e cocaina

Gli agenti dalla Volante hanno tratto in arresto un 34enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento si è svolto nei portici antistanti la stazione ferroviaria nell’ambito di servizi mirati di controllo del territorio in quella zona predisposti dal Questore di Brescia al fine di contrastare la microcriminalità.

Nella circostanza i poliziotti del Commissariato Carmine si sono insospettiti per via del comportamento di due ragazzi che, alla loro vista, hanno repentinamente cambiato direzione nel tentativo di eludere un eventuale controllo.

Gli agenti hanno dunque proceduto a identificazione e a seguito di perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di bustine di plastica contenenti stupefacente.

Pertanto è stato accompagnato in Questura dove il narcotest svolto dal personale di Polizia Scientifica ha accertato che il materiale rinvenuto e successivamente sequestrato era hashish, cocaina e marijuana per un totale di circa 45 grammi.