Arrestato a Borgo San Giacomo 37enne ricercato in Kosovo

Nel pomeriggio di sabato a Borgo San Giacomo i Carabinieri hanno arrestato un 37enne kosovaro, operaio edile residente da anni nel comune, sulla base di un mandato di arresto internazionale emesso il 12 gennaio dalla Corte Penale di Peje. L’uomo era condannato in via definitiva in Kosovo a un anno di reclusione, con 9 mesi e 14 giorni ancora da scontare, per tentato omicidio .

Secondo l’autorità kosovara, nell’agosto 2020 durante una lite degenerata avrebbe colpito con un coltello un connazionale, cagionandogli lesioni pericolose per la vita. La condanna risale al luglio 2023. Dopo accertamenti nelle banche dati, i carabinieri lo hanno localizzato a Brescia, dove risultava residente con regolare permesso di soggiorno per lavoro. Individuato il domicilio il 9 maggio, è stato arrestato ai fini estradizionali verso il Kosovo. È stato portato nel carcere di Brescia, a disposizione della Corte d’Appello competente per la procedura di estradizione.