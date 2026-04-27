Appuntamenti a Cologne tra memoria storica, cultura e aggregazione

Percorso culturale

A partire dal 4 maggio prenderà poi forma un percorso culturale articolato in tre serate, inserite nel ciclo «Cologne incontra: uno sguardo aperto sull’oggi», ospitato dal teatro parrocchiale Cristoforo Torri (le prime due organizzate nell’ambito di Rinascimento Culturale). Il primo appuntamento, lunedì 4 alle 21, vede protagonisti Giuseppe Remuzzi e Valentina Petrini con una riflessione sul fine vita dal titolo «Di chi sono i nostri giorni?». Il giorno successivo, martedì 5 maggio, sempre alle 21, Federico Fubini affronta uno scenario globale complesso interrogandosi su conflitti e strategie di protezione per l’Italia. Il ciclo si chiude giovedì 14 maggio con Walter Veltroni, che presenta il suo libro «Il bar di Cinecittà», in una serata realizzata dalla Microeditoria.

Il 16 maggio, nel tardo pomeriggio, spazio alla solidarietà con «4 passi per Giammy», camminata enogastronomica benefica in memoria di Gianmario Fortunato, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca contro la distrofia muscolare.

Festa della Repubblica

Infine, tra il 30 maggio e il 2 giugno, le iniziative per la Festa della Repubblica intrecciano cultura e celebrazione civile: una mostra sulle donne dell’Assemblea Costituente, uno spettacolo teatrale dedicato, la proiezione del film «C’è ancora domani» di Paola Cortellesi, il concerto del corpo musicale e le celebrazioni ufficiali in piazza Garibaldi.