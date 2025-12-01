Le api raccontate dai ragazzi: gli apicoltori premiano le scuole

C’è un alveare costruito arrotolando della carta color marrone chiaro con le sue api che gli girano intorno, ricavate da tappi di sughero. C’è anche il favo creato inserendo degli esagoni di cartoncino giallo all’interno di una cassetta di legno e trasformando i piccoli contenitori gialli dei famosi ovetti di cioccolata in tante api. E non manca l’arnia, il ricovero artificiale dove vive la colonia di api domestiche, ottenuta con pannelli di compensato.

Sono solo due dei lavori presentati dalle scuole che hanno partecipato al 34esimo concorso «Le Api» destinato alle scuole d’infanzia e primarie di Brescia e provincia.

Le premiazioni del concorso «Le Api» - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

La scelta

«Per noi questo progetto è importante per sensibilizzare i più piccoli al mondo delle api – ha raccontato Claudio Vertuan, presidente di Api Brescia e associazione Apicoltori di Brescia – . Entriamo nelle scuole ormai da 40anni e raccontiamo quanto siano importanti per la vita degli esseri umani questi insetti piccoli e meravigliosi. Ogni volta ci stupiamo per i lavori che ci presentano i nostri piccoli, sono bravissimi».

A partecipare quest’anno 20 classi di 15 scuole di Brescia e provincia e una cooperativa sociale (L’Aquilone di Gardone Valtrompia): «Abbiamo ricevuto cartelloni che spiegano le varie fasi di impollinazione e del miele – ha continuato Vertuan - , dei lavori manuali artistici molto belli, dei video, dei libretti che raccontano che fiori amano le api e, quest’anno, anche un telegiornale».

Ieri mattina il San Barnaba ha ospitato le premiazioni delle alunne e degli alunni che hanno partecipato con maestre e genitori: «Premiamo tutti perché l’importante è partecipare – ha continuato il presidente – con una targa, dei semi da piantare e l’opuscolo “api e miele a scuola”. I nostri piccoli sono già molto più preparati di noi».

La cerimonia di premiazione, alla quale ha partecipato anche l’assessora alla scuola del comune di Brescia Anna Frattini, è la conclusione di un percorso che le classi hanno fatto nel corso del passato anno scolastico con le loro insegnanti.