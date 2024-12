Apertura del Giubileo a Brescia, la celebrazione in diretta

Un settimana dopo l’apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro ad opera di papa Francesco, anche a Brescia inizierà ufficialmente l’Anno giubilare.

Oggi alle 16, la domenica successiva all’evento romano così come previsto dal protocollo, il vescovo Pierantonio Tremolada celebrerà il rito partendo dalla chiesa di San Giuseppe (nell’omonimo vicolo a Brescia) per poi, dopo un breve pellegrinaggio con una reliquia del tesoro delle Sante Croci, spostarsi in Cattedrale.

Tutta la celebrazione verrà trasmessa in diretta su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre, e in questo contenuto.

Le chiese giubilari

Il vescovo Tremolada ha istituito nove chiese giubilari nel territorio della Diocesi di Brescia. «Mi piacerebbe - ha detto - che diventassero luoghi in cui fare esperienza di speranza e di misericordia. Il desiderio è che le chiese giubilari diventino meta di pellegrinaggio anche di singole persone».