Anziana truffata a Brescia: arrestata una finta carabiniera

Il fatto

La donna, arrivata dalla Campania, si era presentata a casa della vittima fingendosi incaricata dei Carabinieri per ritirare i monili in oro su indicazione di un complice che si era spacciato al telefono per appartenente all’Arma. L’anziana, grazie all’intervento di un parente, si è accorta dell’inganno e ha costretto la truffatrice alla fuga in taxi. Individuata grazie al sistema di videosorveglianza e al pedinamento, è stata fermata vicino alla stazione ferroviaria.