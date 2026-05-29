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Anziana truffata a Brescia: arrestata una finta carabiniera

La donna, in trasferta da Salerno, si è fatta consegnare 150 grammi d'oro prima di fuggire. Bloccata dalla Polizia vicino alla stazione
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

La donna arrestata dalla Polizia di Stato
La donna arrestata dalla Polizia di Stato

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia ha arrestato una donna arrivata da Salerno con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, responsabile di una truffa aggravata a danno di un’anziana.

Il fatto

La donna, arrivata dalla Campania, si era presentata a casa della vittima fingendosi incaricata dei Carabinieri per ritirare i monili in oro su indicazione di un complice che si era spacciato al telefono per appartenente all’Arma. L’anziana, grazie all’intervento di un parente, si è accorta dell’inganno e ha costretto la truffatrice alla fuga in taxi. Individuata grazie al sistema di videosorveglianza e al pedinamento, è stata fermata vicino alla stazione ferroviaria.

Nella perquisizione è stata trovata in possesso di oltre 150 grammi di oro di provenienza furtiva e un cellulare usato per i contatti con i complici. I preziosi sono stati restituiti alla vittima. Arrestata per truffa aggravata in concorso e usurpazione di pubblico ufficiale, è stata messa a disposizione della Procura. Il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni. Le indagini proseguono per individuare il complice.

La Polizia ricorda che le forze dell’ordine non chiedono mai denaro, dati bancari o codici: in caso di sospetti va chiamato il 112 o usata l’app Youpol.

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