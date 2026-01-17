Anziana scomparsa, continuano le ricerche di Renata Zanola

Non si fermano le ricerche di Renata Zanola, la donna di 79 anni di Sanpolino di cui si sono perse le tracce giovedì sera. Il piano attivato dalla prefettura prevede l’impegno di squadre sul campo e attività di accertamento e indagine affidate ai carabinieri.

L'anziana scomparsa

Per ora purtroppo non sono arrivati riscontri. Le forze dell’ordine, che già ieri hanno diffuso la foto della signora, invitano chi la vedesse a contattare il numero unico di emergenza 112. La donna indossava un pigiama di colore scuro e potrebbe apparire confusa e smarrita.