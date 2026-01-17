Giornale di Brescia
Anziana scomparsa, continuano le ricerche di Renata Zanola

Paolo Bertoli
La 79enne si è allontanata dalla sua casa a Sanpolino giovedì sera: l’invito per chi la vedesse è di contattare il numero unico di emergenza 112
Le ricerche di Renata Zanola - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Non si fermano le ricerche di Renata Zanola, la donna di 79 anni di Sanpolino di cui si sono perse le tracce giovedì sera. Il piano attivato dalla prefettura prevede l’impegno di squadre sul campo e attività di accertamento e indagine affidate ai carabinieri.

L'anziana scomparsa
Per ora purtroppo non sono arrivati riscontri. Le forze dell’ordine, che già ieri hanno diffuso la foto della signora, invitano chi la vedesse a contattare il numero unico di emergenza 112. La donna indossava un pigiama di colore scuro e potrebbe apparire confusa e smarrita.

