Antincendio boschivo, dalla Regione 1,7 milioni di euro per le squadre bresciane

La Regione Lombardia ha stanziato 8 milioni di euro a favore delle Comunità montane, delle Province, della Città Metropolitana di Milano e degli Enti gestori di Parchi e riserve regionali. Fondi utili per coprire i costi di equipaggiamento, addestramento, assicurazione e rimborso spese delle squadre di volontariato, ma indispensabili anche per realizzare opere e interventi per migliorare la difesa contro gli incendi boschivi.

L’aiuto al territorio

Nel Bresciano arriveranno 1 milione e 784mila euro. «Grazie a queste risorse i volontari dell’antincendio boschivo potranno acquistare equipaggiamenti necessari alle attività – spiega il consigliere regionale Invernici –, acquisire nuove competenze, coprire i costi di polizze assicurative e avranno ulteriori risorse per continuare l’importante opera di prevenzione degli incendi. Il loro impegno è continuo. Anche nei periodi meno siccitosi sono alle prese con tutte quelle opere necessarie a difendere il nostro patrimonio boschivo. A tutti questi uomini non deve mai mancare il sostegno di Regione. A loro va il nostro sentito grazie».

Leggi anche Incendi boschivi, in inverno a Brescia è bruciata meno della metà di un campo da calcio

Soddisfazione anche per l’assessore alla Sicurezza e protezione civile Romano La Russa: «Ringraziamo tutti i volontari per il loro impegno e dedizione, e continueremo a supportarli con tutte le risorse necessarie per affrontare al meglio le emergenze. Regione Lombardia continuerà a lavorare quotidianamente per garantire un futuro più sicuro e protetto per tutti i suoi cittadini».

Tutti i finanziamenti