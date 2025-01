Anni di piombo a Brescia, «La pula e la mala degli anni ’70»

Foto inedite in bianco e nero, testimonianze mai pubblicate prima di un periodo in cui il fervore politico e culturale è talvolta tracimato nella violenza più bieca. Tutto questo si trova nel volume «La pula e la mala nella Brescia degli anni ’70. La violenza politica», presentato alla Scuola Polgai. Composto a sei mani da Maurizio Marinelli, presidente di Anps Brescia, Flavio Dalla Libera e Raffaele Piero Galli con il contributo di Gianantonio Bortolotti, il testo ripercorre attraverso 320 pagine illustrate e oltre 400 scatti la storia degli Anni di piombo a Brescia.

Il periodo raccontato per immagini è quello compreso tra il 1969 e il 1979, un decennio nel corso del quale la nostra città è stata tra le protagoniste in Italia della lotta armata, degli scontri di piazza e degli atti terroristici. Pubblicato dall’Associazione nazionale della Polizia di Stato, il libro, fuori commercio e distribuito solo ai soci Anps, è la continuazione di un progetto avviato nel 2023 con un primo volume dedicato alla criminalità comune a Brescia negli anni ’70. Alla presentazione era presente il questore di Brescia, Eugenio Rodolfo Spina.

Il periodo degli Anni di piombo ha visto contrapposte in maniera più che decisa non solo le diverse fazioni politiche, bensì spesso anche queste ultime e gli uomini in divisa, forze dell’ordine e militari. Spesso si parla degli uomini di Stato che hanno insabbiato la verità, «ma non va dimenticato che la verità sulle stragi la dobbiamo anche a tanti uomini dello Stato» ha sottolineato il presidente di Casa della Memoria, Manlio Milani.

Alla violenza di quegli anni, Milani associa però anche il concetto dell’estrema positività data dall’insorgere di «straordinarie conquiste democratiche». C’era, durante gli Anni di piombo, la tendenza a giustificare la violenza come mezzo per raggiungere gli scopi della rivoluzione. «Ma si può essere rivoluzionari anche con la parola, ad esempio dando attuazione alla nostra Costituzione» ha osservato Saverio Regasto, docente di diritto pubblico comparato.