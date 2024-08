Annegato a Riva del Garda, il 27enne morto per salvare un bambino

Tarandeep Singh lavorava alla Temprall come operaio: l’azienda sta raccogliendo fondi per rimpatriare la salma

L'intervento a Riva del Garda

Il grido di aiuto di un bambino tedesco in difficoltà tra le impervie acque. Il gesto eroico di un giovane 27enne turista che, incurante del pericolo, si butta in acqua per salvare il piccolo. Così è morto lunedì Tarandeep Singh, l’operaio indiano residente a Cigole da pochi mesi. Con il trascorrere delle ore si fa, infatti, più chiara la dinamica che ha infranto il «sogno italiano» del giovane immigrato, giunto nel nostro Paese nel marzo 2021 e da dicembre scorso operaio alla Temprall di Pavone