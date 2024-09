Ancora fiamme in via Montello: diverse persone intossicate

Ancora fiamme in via Montello a Brescia. Nella palazzina andata a fuoco due giorni fa si è propagato un nuovo principio di incendio, partito dai contatori del secondo piano.

Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco, con il supporto di un'autoscala, impiegata per evacuare alcuni anziani. L’intervento ha sventato una presunta fuga di fumi tossici.

Soccorsi sul posto - © www.giornaledibrescia.it

In totale sono 20 gli evacuati, di cui due minori. Diverse le persone intossicate, trasportate in ospedale in codice giallo o verde. Il 118 ha attivato la maxi-emergenza, inviando sul posto tre ambulanze.