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Amministrative Capriano, FdI: «Da Sala scelta ambigua, non lo sosterremo»

Alessandra Portesani
All’origine di questa spaccatura vi sarebbe la decisione del primo cittadino Stefano Sala di ricandidarsi alle prossime elezioni tagliando fuori i partiti. Il sindaco: «Lo sfogo degli esclusi»
Capriano del Colle in una veduta dall'alto - © www.giornaledibrescia.it
Capriano del Colle in una veduta dall'alto - © www.giornaledibrescia.it
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«Fratelli d’Italia comunica ufficialmente che non sosterrà la candidatura di Stefano Sala alle prossime elezioni comunali di Capriano del Colle». Parole pesanti. Un’affermazione che non lascia spazio a dubbi e che è contenuta nero su bianco in un comunicato stampa che porta come firma «Fratelli d’Italia Capriano del Colle».

«Non vi sarà alcun collegamento, diretto o indiretto, con la lista civica da lui promossa – prosegue lo scritto –. Non vi sarà alcuna partecipazione alla sua campagna elettorale. Fratelli d’Italia comunica inoltre che non prenderà parte alla competizione elettorale a Capriano del Colle». Un rifiuto deciso che segna una frattura profonda con l’attuale sindaco.

Spaccatura

All’origine di questa spaccatura, stando a quanto riportato nel comunicato vi sarebbe la decisione del primo cittadino Stefano Sala di ricandidarsi alle prossime amministrative tagliando fuori i partiti, anche dal logo. «Le parole di Sala – si legge nel comunicato – secondo cui la sua candidatura “non è politica” ma basata su un generico “amore per il paese”, unite alla volontà esplicita di eliminare ogni simbolo di partito dalla lista, rappresentano una scelta che respingiamo».

La locale sezione di Fratelli d’Italia considera questa impostazione della lista «ambigua e profondamente sbagliata sul piano politico e istituzionale». «Negare l’identità dei partiti e rivendicare una presunta “trasversalità” che va “da destra a sinistra” non è segno di apertura, ma di opportunismo – si legge –. La politica non è un orpello da nascondere nei momenti elettorali: è assunzione di responsabilità, è trasparenza verso i cittadini, è identità e coerenza. Chi oggi cancella i simboli per convenienza, domani cancellerà anche gli impegni presi».

E poi l’affondo. Fratelli d’Italia attacca Sala contestandogli di mascherarsi da civico, ma di avere in tasca una tessera del partito, affermazione che il sindaco smentisce, definendo l’attacco come «esternazioni campate in aria».

Sostegno

Un attacco aperto che non affonda tuttavia Stefano Sala, per il momento unico candidato a Capriano del Colle. Il quale risponde a tono: «Mi solleva il fatto che il rappresentante di Fratelli d’Italia di Capriano, che non rappresenta la maggioranza dei tesserati del luogo, ma solo se stesso e alcuni seguaci, stia semplicemente sfogando la propria rabbia per non essere stato accettato in lista per gli stessi motivi di 5 anni fa. Nella nostra squadra servono persone che abbiano a cuore il territorio e la comunità, senza secondi fini politici o logiche di poltrone e seggi da mantenere. Sul nostro Comune c’è una scritta chiara e ben visibile: Capriano del Colle. Per questo dichiaro con netta soddisfazione di non avere il supporto di quel rappresentante di Fratelli d’Italia. Ho invece il supporto dei miei cittadini, compresi molti elettori di Fratelli d’Italia».

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