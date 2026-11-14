Amministrative 2027, il M5S prepara il voto: al via la scuola di formazione

Il Movimento 5 Stelle bresciano comincia a preparare le elezioni amministrative del 2027 puntando sulla formazione di nuovi amministratori e sul rafforzamento della presenza nei Comuni della provincia. Si chiama «Polis Futura» il percorso promosso dal coordinamento provinciale pentastellato: sei incontri, da novembre a febbraio, per approfondire il funzionamento degli enti locali e fornire strumenti a chi intende avvicinarsi all'impegno politico e amministrativo.
L'iniziativa prende il via oggi, sabato 14 novembre, e si inserisce in un lavoro più ampio che il Movimento sta portando avanti in vista della prossima tornata elettorale, dalla ricognizione dei Comuni chiamati al voto al coinvolgimento degli iscritti e dei gruppi territoriali.
«Abbiamo scelto di partire con anticipo perché crediamo che le amministrative si preparino attraverso un lavoro continuo sui territori», spiega Luca Cremonini, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. «Stiamo mettendo in relazione gli iscritti e i nostri gruppi territoriali, coinvolgendo nuove persone e lavorando per far crescere competenze e disponibilità all'impegno».
Il percorso
Il percorso formativo affronterà gli aspetti principali dell'amministrazione comunale: ruolo e responsabilità degli amministratori, organizzazione degli uffici e gestione del personale, trasparenza e anticorruzione, bilancio, governo del territorio, sicurezza e welfare. Gli incontri saranno tenuti da amministratori ed esperti delle diverse materie.
Il calendario prevede sei appuntamenti, tutti di sabato dalle 9.30 alle 12.30: il 14 e il 28 novembre, il 16 e il 30 gennaio, il 13 e il 27 febbraio. «Chi sceglie di mettersi al servizio della propria comunità deve poter conoscere gli strumenti e il funzionamento dell'amministrazione locale», sottolinea Cremonini.
Alleanze
Sul piano politico, intanto, si intensificano i contatti con le altre forze dell'area progressista. L'obiettivo dichiarato è approfondire i temi di interesse comune e valutare possibili forme di collaborazione nei diversi territori in vista del voto del 2027. Un confronto ancora aperto, dunque, che il Movimento intende accompagnare con un lavoro di radicamento nei Comuni.
«La provincia di Brescia è molto articolata e ogni territorio ha caratteristiche e problemi diversi», osserva Cremonini. «Per questo vogliamo lavorare sempre di più nei Comuni, ascoltare quello che succede e mettere in relazione le persone che hanno voglia di impegnarsi».
La tornata elettorale del prossimo anno rappresenta così un primo banco di prova per il percorso avviato dai pentastellati bresciani. «Le amministrative sono certamente un obiettivo importante – conclude il coordinatore provinciale –, ma il lavoro che stiamo facendo deve servire a rafforzare la nostra presenza sul territorio anche oltre le singole scadenze elettorali».