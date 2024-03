Altro incidente lungo la Ss42 a Esine: strada chiusa ancora una volta

Secondo incidente in poche ore lungo la Statale 42 a Esine, dopo quello che è costato la vita a un 24enne.

Un triplice tamponamento, fortunatamente dalle conseguenze meno serie, è infatti avvenuto attorno alle 16.30 nel medesimo punto dove si era verificato il mortale delle 12.30.

Le code lungo la strada - © www.giornaledibrescia.it

E la strada, che era rimasta chiusa per diverse ore per permettere l’intervento del personale sanitario e la rimozione dei mezzi, è stata nuovamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Dopo circa un’ora e mezza è stata riaperta.