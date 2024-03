Schianto frontale tra un’auto e un tir a Esine: muore un automobilista

Tragico incidente attorno alle 12.30 lungo la Statale 42 a Esine, all’altezza dello svincolo per l’ospedale. Il conducente di un’auto, un 24enne di origini straniere, ha perso la vita nello schianto frontale tra un autoarticolato che scendeva dalla valle in direzione del lago d’Iseo e la vettura che procedeva in senso inverso.

La prima ricostruzione

Quale sia l’esatta dinamica che ha causato lo scontro fatale è ancora da chiarire: della ricostruzione si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Breno. Sembrerebbe, stando alle testimonianze dei conducenti che seguivano i mezzi coinvolti, che l’auto abbia improvvisamente invaso la corsia opposta, finendo nella traiettoria del mezzo pesante, rimasto poi intraversato sulla carreggiata. Dietro all’auto si trovava un piccolo fuoristrada guidato da una donna che è riuscita ad evitare l’impatto diretto con i mezzi incidenti, rimanendo però sotto shock.

La situazione viabilistica

La Statale 42 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili per il conducente della vettura coinvolta. Sul posto, con i volontari di Camunia Soccorso, anche i Vigili del Fuoco di Darfo per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro.

Pesanti le ripercussioni per la circolazione, di fatto paralizzata, sulla principale arteria della Valcamonica, che già numerose criticità ha fatto registrare soprattutto nelle ultime settimane, con episodi di svariate decine di chilometri di coda.